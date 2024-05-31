Проспект Большевиков перегородили оборванные троллейбусные провода

Стали известны подробности происшествия, собравшего плотную пробку на одном из крупных проспектов Невского района Петербурга утром 31 мая. Там оборвали троллейбусные провода.
В 9:12 на проспекте Большевиков, у перекрестка с улицей Дыбенко, грузовой автомобиль повредил контактную сеть, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс». На месте работает аварийно-восстановительная служба ГЭТ.
Из-за происшествия с проспекта временно отведены троллейбусы трех маршрутов: № 14, 27 и 28. Они следуют до конечной станции «Нева». Автомобильное движение на участке тоже все еще затруднено. По данным «Яндекс. Пробок», проспект Большевиков стоит в сторону Дыбенко. Пробка начинается перед улицей Крыленко.
В пресс-службе «Ленсвета» уточнили, что линии уличного освещения, проложенные вдоль проспекта, не задеты.