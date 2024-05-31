Проспект Большевиков перегородили оборванные троллейбусные провода

Из-за происшествия с проспекта временно отведены троллейбусы трех маршрутов: № 14, 27 и 28. Они следуют до конечной станции «Нева». Автомобильное движение на участке тоже все еще затруднено. По данным «Яндекс. Пробок», проспект Большевиков стоит в сторону Дыбенко. Пробка начинается перед улицей Крыленко.