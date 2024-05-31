За сутки в водоемах Беларуси утонули три человека

30 мая в 18.27 поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в реке Усяжа возле деревни Рудня Смолевичского района. Работники МЧС подняли на поверхность мужчину 1976 года рождения.



В этот же день в 19.34 поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в озере возле деревни Великое Село Щучинского района. Спасатели извлекли из воды гражданина 1969 года рождения.



Кроме того, 30 мая в 20.04 поступило сообщение об утонувшем подростке в искусственном водоеме в городе Климовичи по ул. Тенистой. Работники МЧС обнаружили и извлекли из воды мальчика 2008 года рождения.