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За сутки в водоемах Беларуси утонули три человека

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в водоемах Беларуси утонули три человека. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

30 мая в 18.27 поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в реке Усяжа возле деревни Рудня Смолевичского района. Работники МЧС подняли на поверхность мужчину 1976 года рождения.

В этот же день в 19.34 поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в озере возле деревни Великое Село Щучинского района. Спасатели извлекли из воды гражданина 1969 года рождения.

Кроме того, 30 мая в 20.04 поступило сообщение об утонувшем подростке в искусственном водоеме в городе Климовичи по ул. Тенистой. Работники МЧС обнаружили и извлекли из воды мальчика 2008 года рождения.

несчастный случай