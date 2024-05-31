Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грузовик столкнулся с поездом в СКО

В Петропавловске, на железнодорожном переезде по объездной дороге за Рабочим поселком, столкнулись среднетоннажный грузовой автомобиль Foton и грузовой поезд, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

По информации пресс-службы департамента полиции, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 31 мая. Стражи порядка собирают материал для назначения экспертиз и производства по факту столкновения грузовика и поезда.

— Пострадали два человека: 27-летний водитель грузовика Foton и его 46-летний пассажир. На месте работала бригада скорой помощи. Обстоятельства выясняются, — сообщили в пресс-службе.

По информации пресс-службы управления здравоохранения, водителя на месте осмотрели медики и отпустили домой. Второго пострадавшего доставили в многопрофильную городскую больницу, где ему оказали помощь в травмпункте. Он находится на амбулаторном лечении.