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Тело капитана теплохода нашли в Павлодарской области

Тело капитана теплохода, упавшего в реку 8 мая, обнаружили в Иртыше. Спасатели говорят, что оно само всплыло на поверхность, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Павлодарской области.

Источник: Nur.kz

Поисками пропавшего капитана занимались на протяжении 20 дней. При этом спасатели отмечают, что спустя 10 дней после пропажи мужчины обследование реки было прекращено. Однако его родственники обратились с заявлением, чтобы работы возобновили.

«Тело всплыло. Обнаружили в 60 километрах вниз по течению от села Аккулы. Почему долго искали? Сейчас река в русло не встала, вода еще грязная. Видимость нулевая. Наши водолазы ныряли, для их же жизни была угроза, потому что вместе с водой всякий мусор, бревна и так далее плывут», — рассказал заместитель начальника управления ДЧС Павлодарской области Ерлан Касимов.

Напомним, мужчина пропал в районе села Шабар, упав с палубы теплохода. Он вместе с коллегами занимался прочисткой реки. В первые сутки обнаружить тело не удавалось из-за сильного ветра и высокого уровня воды.

несчастный случай