Тело капитана теплохода нашли в Павлодарской области

«Тело всплыло. Обнаружили в 60 километрах вниз по течению от села Аккулы. Почему долго искали? Сейчас река в русло не встала, вода еще грязная. Видимость нулевая. Наши водолазы ныряли, для их же жизни была угроза, потому что вместе с водой всякий мусор, бревна и так далее плывут», — рассказал заместитель начальника управления ДЧС Павлодарской области Ерлан Касимов.