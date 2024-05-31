Тело капитана теплохода нашли в Павлодарской области

Поисками пропавшего капитана занимались на протяжении 20 дней. При этом спасатели отмечают, что спустя 10 дней после пропажи мужчины обследование реки было прекращено. Однако его родственники обратились с заявлением, чтобы работы возобновили.
«Тело всплыло. Обнаружили в 60 километрах вниз по течению от села Аккулы. Почему долго искали? Сейчас река в русло не встала, вода еще грязная. Видимость нулевая. Наши водолазы ныряли, для их же жизни была угроза, потому что вместе с водой всякий мусор, бревна и так далее плывут», — рассказал заместитель начальника управления ДЧС Павлодарской области Ерлан Касимов.
Напомним, мужчина пропал в районе села Шабар, упав с палубы теплохода. Он вместе с коллегами занимался прочисткой реки. В первые сутки обнаружить тело не удавалось из-за сильного ветра и высокого уровня воды.