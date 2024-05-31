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Семилетняя девочка попала под колеса легковушки в Минском районе

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семилетняя девочка попала под колеса легковушки в Минском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в ОГАИ УВД Минского райисполкома.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел 30 мая в 20.50 в агрогородке Лесной. 33-летний водитель Citroen ехал по дворовой территории со скоростью около 5 км/ч. При движении мужчина почувствовал удар в правую переднюю стойку автомобиля. Как выяснилось, он наехал на семилетнюю девочку, которая выбежала из-за припаркованных машин на проезжую часть.

Девочка с травмами доставлена в больницу. Проводится проверка.