Инцидент произошел 30 мая в 20.50 в агрогородке Лесной. 33-летний водитель Citroen ехал по дворовой территории со скоростью около 5 км/ч. При движении мужчина почувствовал удар в правую переднюю стойку автомобиля. Как выяснилось, он наехал на семилетнюю девочку, которая выбежала из-за припаркованных машин на проезжую часть.
Девочка с травмами доставлена в больницу. Проводится проверка.
Семилетняя девочка попала под колеса легковушки в Минском районе
31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семилетняя девочка попала под колеса легковушки в Минском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в ОГАИ УВД Минского райисполкома.
Инцидент произошел 30 мая в 20.50 в агрогородке Лесной. 33-летний водитель Citroen ехал по дворовой территории со скоростью около 5 км/ч. При движении мужчина почувствовал удар в правую переднюю стойку автомобиля. Как выяснилось, он наехал на семилетнюю девочку, которая выбежала из-за припаркованных машин на проезжую часть.