Семилетняя девочка попала под колеса легковушки в Минском районе

Инцидент произошел 30 мая в 20.50 в агрогородке Лесной. 33-летний водитель Citroen ехал по дворовой территории со скоростью около 5 км/ч. При движении мужчина почувствовал удар в правую переднюю стойку автомобиля. Как выяснилось, он наехал на семилетнюю девочку, которая выбежала из-за припаркованных машин на проезжую часть.



Девочка с травмами доставлена в больницу. Проводится проверка.