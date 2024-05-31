Локомотив сбил насмерть пенсионера под Петербургом

Поздним вечером 30 мая в транспортную полицию поступил сигнал о смертельном происшествии на 83-м километре перегона «Пчевжа-Кириши». Локомотив, следовавший на станцию «Кириши» сбил человека. Об этом сообщила пресс-служба Транспортной полиции Северо-Западного округа.
— 69-летний местный житель пытался подняться на техническую платформу со стороны железнодорожных путей В это время проходил локомотив. Машинист поезда подавал звуковые сигналы, применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось, — говорится в сообщении ведомства.
Мужчину задело по касательной. Он получил травмы, которые, к сожалению, оказались несовместимы с жизнью. После ЧП стражи правопорядка начали проверку.
Напомним, в апреле рядом со станцией «Жихарево» сбили 59-летнего жителя Ленобласти. Мужчина переходил пути через регулируемый железнодорожный переход на красный сигнал светофора. В это время машинист грузового поезда, который следовал в депо «Петербург-Сортировочный-Московский», также предупреждал горожанина об опасности всеми возможными способами. К сожалению, столкновения предотвратить не удалось — пешеход скончался.