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Локомотив сбил насмерть пенсионера под Петербургом

В 47-м регионе у железнодорожной магистрали скончался 69-летний мужчина.

Источник: Комсомольская правда

Поздним вечером 30 мая в транспортную полицию поступил сигнал о смертельном происшествии на 83-м километре перегона «Пчевжа-Кириши». Локомотив, следовавший на станцию «Кириши» сбил человека. Об этом сообщила пресс-служба Транспортной полиции Северо-Западного округа.

— 69-летний местный житель пытался подняться на техническую платформу со стороны железнодорожных путей В это время проходил локомотив. Машинист поезда подавал звуковые сигналы, применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось, — говорится в сообщении ведомства.

Мужчину задело по касательной. Он получил травмы, которые, к сожалению, оказались несовместимы с жизнью. После ЧП стражи правопорядка начали проверку.

Напомним, в апреле рядом со станцией «Жихарево» сбили 59-летнего жителя Ленобласти. Мужчина переходил пути через регулируемый железнодорожный переход на красный сигнал светофора. В это время машинист грузового поезда, который следовал в депо «Петербург-Сортировочный-Московский», также предупреждал горожанина об опасности всеми возможными способами. К сожалению, столкновения предотвратить не удалось — пешеход скончался.