Локомотив сбил насмерть пенсионера под Петербургом

Напомним, в апреле рядом со станцией «Жихарево» сбили 59-летнего жителя Ленобласти. Мужчина переходил пути через регулируемый железнодорожный переход на красный сигнал светофора. В это время машинист грузового поезда, который следовал в депо «Петербург-Сортировочный-Московский», также предупреждал горожанина об опасности всеми возможными способами. К сожалению, столкновения предотвратить не удалось — пешеход скончался.