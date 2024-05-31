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Шпаковский: задержанный в Польше белорус воевал за Украину

Польские спецслужбы подозревают гражданина своей страны и двух белорусов в поджогах якобы по заказу российских спецслужб.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 31 мая — Sputnik. Один из задержанных в Польше по делу «российских диверсантов» белорусских граждан ранее участвовал в боевых действиях на стороне Киева, об этом сообщил в своем Telegram-канале советник-посланник посольства Беларуси в России Александр Шпаковский.

«Один из задержанных белорусов — “российских шпионов”, по версии следствия — принимал участие в боевых действиях на Украине в составе “белорусских” бандформирований киевского режима».

написал Шпаковский.

Ранее, 29 мая, пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжински сообщил, что в стране задержаны поляк и два гражданина Беларуси. Их подозревают в поджогах объектов в различных частях Польши. Теперь они стали фигурантами уголовного дела об организованной группе.

«…Задачей которой является совершение диверсий, в частности поджогов, по заказу российских спецслужб», — заявил Добжински.

Кроме того, ранее задержали и украинского гражданина. По версии польских спецслужб, он готовил поджог здания во Вроцлаве. Всем задержанным грозят серьезные наказания вплоть до пожизненных сроков.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что российские спецслужбы могут быть причастны к недавнему крупному пожару в торговом центре в Варшаве. Также, по его словам, по делу о поджогах на 21 мая были задержаны девять человек — граждане Польши, Украины и Беларуси.