Шпаковский: задержанный в Польше белорус воевал за Украину

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что российские спецслужбы могут быть причастны к недавнему крупному пожару в торговом центре в Варшаве. Также, по его словам, по делу о поджогах на 21 мая были задержаны девять человек — граждане Польши, Украины и Беларуси.