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Из бюджета Приангарья похитили более 200 миллионов рублей

ИРКУТСК, 31 мая — РИА Новости. Проверка прокуратуры в Иркутской области вскрыла хищение бюджетных средств при реализации нацпроекта в размере более 200 миллионов рублей, сообщило региональное надзорное ведомство.

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура Иркутской области проверила исполнение законодательства о контрактной системе в сфере закупок для госнужд. Установлено, что в декабре 2020 года по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» между региональным министерством экономического развития и подрядной организацией заключался госконтракт на строительство объектов дорожной инфраструктуры в Слюдянском районе. Подрядчику был перечислен аванс более 300 миллионов рублей.

«В ходе прокурорской проверки выявлено, что в октябре 2023 года контракт по соглашению сторон расторгнут, а стоимость фактически выполненных работ составила всего 114 млн рублей. В результате бюджету Иркутской области причинен ущерб на сумму более 200 млн рублей», — говорится в сообщении.

СК возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Прокуратура