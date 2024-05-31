Из бюджета Приангарья похитили более 200 миллионов рублей

Прокуратура Иркутской области проверила исполнение законодательства о контрактной системе в сфере закупок для госнужд. Установлено, что в декабре 2020 года по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» между региональным министерством экономического развития и подрядной организацией заключался госконтракт на строительство объектов дорожной инфраструктуры в Слюдянском районе. Подрядчику был перечислен аванс более 300 миллионов рублей.