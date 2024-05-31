В Казани Советский суд продлил арест Алсу Курмашевой

«Меня перевели в общую камеру на 10 человек. С моими диагнозами в СИЗО мне становится только хуже, медицинскую помощь предоставляют, но по минимуму. Также я бы хотела поделиться рисунками детей, которые мне прислали. Один из них от ребенка из США, а другой от девочки из Санкт-Петербурга», — сказала Алсу Курмашева.