В Казани Советский суд продлил арест Алсу Курмашевой

«Меня перевели в общую камеру на 10 человек. С моими диагнозами в СИЗО мне становится только хуже, медицинскую помощь предоставляют, но по минимуму. Также я бы хотела поделиться рисунками детей, которые мне прислали. Один из них от ребенка из США, а другой от девочки из Санкт-Петербурга», — сказала Алсу Курмашева.
Курмашева сообщила журналистам, что не согласна с версией следствия о том, что она якобы скрывала от своего окружения жизнь в Праге.
«Мои близкие знали, что я живу в Чехии», — дополнила она.
На заседание сегодня также пришли представители консульств Чехии и Австралии. От официальных комментариев они отказались и попросили обратиться в пресс-службу МИДа своих стран.
Напомним, Курмашеву задержали по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах и сбору информации о военной деятельности России.
По версии следствия, она осуществляла целенаправленный сбор сведений в области военной деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации.
Кроме того, по версии следствия, Алсу Курмашева имела гражданство США и с 1998 года проживала на постоянной основе в Чехии, скрывая этот факт от своего российского окружения, а также не передавала документы в службу по вопросам миграции в России.
Муж Курмашевой — Павел Буторин, как и супруга, гражданин США, живет в Чехии. По версии следователей, в личной переписке с Курмашевой и по ее просьбе экземпляр антироссийской книги, осуждающей спецоперацию, Павел должен был передать через посредника в конгрессе США президенту США Джо Байдену.
* внесен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.