СК завел дело об оказании небезопасных услуг в «Крокусе»

«В одно производство с указанным уголовным делом (о теракте. — Прим. ред.) соединено уголовное дело, возбужденное 25 марта 2024 года, по части третьей статьи 238 УК России», — говорится в документе.
В тексте не уточняется, есть ли в рамках этого дела подозреваемые или обвиняемые.
Заявление о возбуждении дела по этой статье на имя председателя СК Александра Бастрыкина ранее подал адвокат Игорь Трунов от лица 19 родственников погибших и пострадавших в теракте. Заявители считают, что владельцы «Крокуса» допустили нарушения, связанные со строительством и противопожарной безопасностью на концертной площадке.
Сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов заявлял РИА Новости, что все системы безопасности в «Крокусе» работали, в том числе и оповещение, а во всех пожарных гидрантах было давление. Позднее в эфире РБК он же говорил, что огнезащитная система в «Крокусе» «сработала максимально», «есть помещения, вообще не поврежденные огнем», а без соблюдения противопожарных норм здание нельзя было бы ввести в эксплуатацию.
Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. В Москве по делу о теракте арестованы 12 фигурантов.