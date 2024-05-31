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СК завел дело об оказании небезопасных услуг в «Крокусе»

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Следственный комитет завел дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту теракта в «Крокус Сити Холле», следует из постановления суда в отношении одного из обвиняемых в нападении.

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«В одно производство с указанным уголовным делом (о теракте. — Прим. ред.) соединено уголовное дело, возбужденное 25 марта 2024 года, по части третьей статьи 238 УК России», — говорится в документе.

В тексте не уточняется, есть ли в рамках этого дела подозреваемые или обвиняемые.

Статья об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух или более лиц предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Заявление о возбуждении дела по этой статье на имя председателя СК Александра Бастрыкина ранее подал адвокат Игорь Трунов от лица 19 родственников погибших и пострадавших в теракте. Заявители считают, что владельцы «Крокуса» допустили нарушения, связанные со строительством и противопожарной безопасностью на концертной площадке.

Сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов заявлял РИА Новости, что все системы безопасности в «Крокусе» работали, в том числе и оповещение, а во всех пожарных гидрантах было давление. Позднее в эфире РБК он же говорил, что огнезащитная система в «Крокусе» «сработала максимально», «есть помещения, вообще не поврежденные огнем», а без соблюдения противопожарных норм здание нельзя было бы ввести в эксплуатацию.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. В Москве по делу о теракте арестованы 12 фигурантов.

СК
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