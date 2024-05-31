Убил соседа по палате: в Крыму мужчина осужден на шесть лет

«Судом установлено, что подсудимый в декабре 2023 года в вечернее время, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в медицинском учреждении, в ходе конфликта с соседом по палате нанес пострадавшему один удар ножом», — говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, в результате, от полученной травмы мужчина скончался. Нападавшего оперативно задержали сотрудники органов внутренних дел.
«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 6 годам 6 месяцам лишения свободы», — уточняют в прокуратуре.
Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.
В конце мая Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю сообщило, что в Симферополе возбуждено уголовное дело по факту смерти 12-летней школьницы в медицинском учреждении.