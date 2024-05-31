Убил соседа по палате: в Крыму мужчина осужден на шесть лет

«Судом установлено, что подсудимый в декабре 2023 года в вечернее время, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в медицинском учреждении, в ходе конфликта с соседом по палате нанес пострадавшему один удар ножом», — говорится в сообщении.