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Убил соседа по палате: в Крыму мужчина осужден на шесть лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая — РИА Новости Крым. В Крыму осужден мужчина, который убил соседа по палате в больнице. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Источник: РИА "Новости"

«Судом установлено, что подсудимый в декабре 2023 года в вечернее время, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в медицинском учреждении, в ходе конфликта с соседом по палате нанес пострадавшему один удар ножом», — говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, в результате, от полученной травмы мужчина скончался. Нападавшего оперативно задержали сотрудники органов внутренних дел.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 6 годам 6 месяцам лишения свободы», — уточняют в прокуратуре.

Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

В конце мая Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю сообщило, что в Симферополе возбуждено уголовное дело по факту смерти 12-летней школьницы в медицинском учреждении.