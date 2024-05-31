Суд оставил в СИЗО экс-депутата ЗакСО Мякишева, подозреваемого в передачи взятки

Напомним, что ранее Ленинский районный суд также на два месяца арестовал Кислицына. По данным сайта министерства, он курирует вопросы реализации госпрограммы развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности Свердловской области. Кислицын также пытался добиться освобождения из-под стражи, но остался в СИЗО.