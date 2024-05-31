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Девочке стало плохо в салоне нижегородского автобуса Т-83

Первую помощь ребенку оказал водитель.

Источник: Время

Девочке стало плохо в автобусе Т-83 в Нижнем Новгороде вчера, 30 мая, сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО «ЦРТС» Ирина Сухова в соцсетях.

Группа детей с сопровождающими возвращалась после мероприятия. По словам родителей, малышка устала, на ухудшение состояния ребенка пребывание в салоне транспортного средства не повлияло.

Водитель автобуса Магомед Мустафаев остановил транспорт в районе Комсомольской площади, сам оказал первую помощь ребенку и вызвал медиков. Движение он продолжил только после того, как прибыли врачи.

«Скорая» доставила ребенка в приемный покой больницы. После осмотра и оказания необходимой медицинской помощи девочка была отпущена домой вместе с родителями. Центр развития транспортных систем выражает благодарность водителю за профессионализм и добросовестное выполнение профессиональных обязанностей, — добавили в ЦРТС.

Водитель премирован за ответственное отношение к работе и неравнодушие, проявленное к несовершеннолетнему пассажиру.

Ранее сообщалось, что работа нижегородского маршрута Т-207 возобновлена после обращения в прокуратуру.

несчастный случай