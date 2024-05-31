Экс-главу Белинвестбанка осудили на 12 лет

Бриштелева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере лицом, занимающим ответственное положение. Его приговорили к 12 годам колонии усиленного режима. Кроме того, он должен заплатить штраф в размере 2 тыс. базовых величин (80 тыс. рублей).
Андрей Бриштелев был задержан весной 2022 года. Белинвестбанк он возглавлял с 2017 года.
За злоупотребление служебными полномочиями также осуждены бывшие исполнительный директор названного банка Романенко и начальник одного из структурных подразделений Пискунов.
В прокуратуре уточнили, что приговор в законную силу не вступил, он может быть обжалован.