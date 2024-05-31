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Экс-главу Белинвестбанка осудили на 12 лет

Генпрокуратура поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления ОАО «Белинвестбанк» Андрея Бриштелева и других должностных лиц банка. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Reuters

Бриштелева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере лицом, занимающим ответственное положение. Его приговорили к 12 годам колонии усиленного режима. Кроме того, он должен заплатить штраф в размере 2 тыс. базовых величин (80 тыс. рублей).

Андрей Бриштелев был задержан весной 2022 года. Белинвестбанк он возглавлял с 2017 года.

За злоупотребление служебными полномочиями также осуждены бывшие исполнительный директор названного банка Романенко и начальник одного из структурных подразделений Пискунов.

В прокуратуре уточнили, что приговор в законную силу не вступил, он может быть обжалован.