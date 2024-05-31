Выпавшая из окна в Богородске девочка подключена к ИВЛ

Двухлетняя девочка выпала из окна пятиэтажки в Богородске. Малышку бригадой регионального дистанционного детского консультативного центра НОДКБ экстренно доставили в Нижний Новгород, сообщил пресс-секретарь ННГУ Алексей Никонов в своем телеграм-канале.