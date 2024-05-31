Пограничники задержали бывшего солдата французского Иностранного легиона

МИНСК, 31 мая — Sputnik. Полоцкие пограничники при поддержке ОМОН задержали в Молодечно белоруса, собиравшего беспилотники для контрабандистов, сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.
«На месте задержания обнаружены комплектующие для сборки БЛА, воздушная винтовка “кустарного производства”, немецкая винтовка “Mauser”, боеприпасы калибра 7.62 мм., пули для мелкокалиберной винтовки, также значки, шевроны и медали Французского Иностранного легиона, нацистская символика», — уточнили в пресс-службе.
Силовики установили, что задержанный служил в Иностранном легионе в 2000—2005 годах, а также принимал участие в боевых действиях на африканском континенте.
Также выяснилось, что мужчина состоит в Telegram-каналах экстремистской направленности, где обсуждал различные вопросы.
Сейчас он помещен в изолятор временного содержания Молодечненского РОВД, в отношении него возбуждено уголовное дело.