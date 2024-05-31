Экс-глава челябинского КДХ Кучитаров останется в СИЗО на все лето

Бывший председатель челябинского Комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров останется в СИЗО до 21 августа. такое решение принял Челябинский областной суд.
Как пояснили в пресс-службе суда, адвокат Кучитарова обжаловал предыдущее решение о содержании под стражей. Защитник просил смягчить меру пресечения для бывшего главы КДХ, но суд просьбу не удовлетворил.
Напомним, Кучитарова обвиняют в превышении полномочий. По версии следствия, глава дорожного комитета незаконно принял работы по контракту на озеленение Челябинска. Стоимость посадки кустов и деревьев при этом была завышена на 43 млн рублей.