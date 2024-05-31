Убившему сотрудника полиции в Краснодаре предъявили обвинение, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Днем 30 мая сотрудники ППС в районе поселка Водники заметили странного мужчину. Увидев их, он попытался скрыться. Когда его остановили для проверки документов, он достал пистолет и выстрелил в живот одному из правоохранителей.
Пострадавшего госпитализировали, в больнице он скончался от полученного ранения.
Фигуранту предъявили обвинение. В ходе допроса он дал признательные показания. Расследование дела продолжается, назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, баллистическая, молекулярно-генетическая и трасологическая экспертизы.
Напомним, на Кубани после гибели полицейского от выстрела приезжего возбудили дело. Погибший — старший сержант Тугуз. Он работал в полиции с 2017 года. У него остались двое малолетних детей.