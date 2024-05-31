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Лидеру группы Little Big грозит первый иноагентский штраф

Лидеру группы Little Big Прусикину грозит первый иноагентский штраф.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — РИА Новости. В Сосновоборский городской суд Ленинградской области поступил протокол на лидера и основателя группы Little Big Илью Прусикина* за нарушения порядка деятельности иностранного агента, следует из материалов на сайте суда.

«Привлекаемое лицо Прусикин Илья Владимирович*… ст. 19.34 ч. 4 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента)», — сообщается в карточке дела.

Министерство юстиции России включило уехавшего за рубеж Прусикина* в реестр иностранных агентов в январе 2023 года. Музыкант получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить СВО, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти, отмечал Минюст.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.