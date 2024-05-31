Лидеру группы Little Big грозит первый иноагентский штраф

Министерство юстиции России включило уехавшего за рубеж Прусикина* в реестр иностранных агентов в январе 2023 года. Музыкант получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить СВО, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти, отмечал Минюст.