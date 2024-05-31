В Ростовской области под суд пойдет подозреваемый в двойном убийстве

Мужчина подозревается в убийстве родственников своей бывшей возлюбленной. Об этом 31 мая сообщили в прокуратуре Ростовской области.
Инцидент случился 14 мая в хуторе Уляшкин Каменского района. Мужчина шел на улицу Лесную, чтобы зайти в гости к экс-супруге и их полуторагодовалому ребенку.
Отец решил, что ему следует забрать ребёнка у матери. Однако она не хотела отдавать его и защищала малыша. В этот конфликт вмешались родственники со стороны матери.
Как сообщает ведомство, Иван предварительно взял оружие и убил 51-летнего отца бывшей и 33-летнего мужа ее сестры. Кроме того, 53-летняя мама девушки тоже получила ранение.
Спустя несколько дней мужчину задержали и предъявили обвинение по трем статьям: «Убийство», «Покушение на убийство» и «Незаконные хранение, ношение оружия и боеприпасов к нему».
На данный момент дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Если вину мужчины докажут, то он может сесть в тюрьму на пожизненный срок.