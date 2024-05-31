В Камышине пройдут похороны погибшего на СВО Антона Иноземцева

Печальное известие пришло из города Камышина Волгоградской области, где простятся с погибшим в ходе специальной военной операции земляком Антоном Иноземцевым. Военнослужащего проводят в последний путь со всеми почестями. Об этом сообщили сегодня, 31 мая, в администрации Камышина.
«Антон Сергеевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг», — говорится в некрологе.
В селе Водно-Буерачное Камышинского района сегодня пройдут похороны 2-летнего участника спецоперации Никиты Григорьева.
Редакция искренне соболезнует родным и близким Антона Иноземцева и всех погибших в ходе спецоперации.