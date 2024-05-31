В Камышине пройдут похороны погибшего на СВО Антона Иноземцева

Печальное известие пришло из города Камышина Волгоградской области, где простятся с погибшим в ходе специальной военной операции земляком Антоном Иноземцевым. Военнослужащего проводят в последний путь со всеми почестями. Об этом сообщили сегодня, 31 мая, в администрации Камышина.