20 миллионов тенге за моральный вред взыскал с убийцы суд в Актобе

Суд установил, что 1 февраля 2024 года в поселке Саркол Темирского района подсудимый К., находясь в доме бывшей супруги, в ходе ссоры начал душить ее рукой, в результате чего женщина скончалась. Подсудимый вину признал полностью. Кроме этого, она подтверждается показаниями потерпевшей стороны, свидетелей, заключениями экспертиз и вещественными доказательствами.