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20 миллионов тенге за моральный вред взыскал с убийцы суд в Актобе

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области рассмотрел уголовное дело по обвинению жителя региона в убийстве бывшей жены, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд установил, что 1 февраля 2024 года в поселке Саркол Темирского района подсудимый К., находясь в доме бывшей супруги, в ходе ссоры начал душить ее рукой, в результате чего женщина скончалась. Подсудимый вину признал полностью. Кроме этого, она подтверждается показаниями потерпевшей стороны, свидетелей, заключениями экспертиз и вещественными доказательствами.

«Приговором суда К. признан виновным в убийстве, ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. С осужденного в пользу потерпевшей взысканы 20 000 000 тенге морального вреда, 318 062 тенге материального ущерба. Приговор не вступил в законную силу», — сообщили в пресс-службе суда.