Владелец компании такси в Пинске скрыл от налогов 2 миллиона рублей выручки

В итоге оперативники Пинского межрайотдела финрасследований установили, что с сентября 2021-го по июнь 2023-го директор скрыл от налогового учета более 2,1 миллиона белорусских рублей. Это удалось осуществить так как полученная наличными деньгами выручка нигде не отражалась. В итоге компания не доплатила в бюджет налогов на сумму 204 тысячи белрублей.