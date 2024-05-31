Владелец компании такси в Пинске скрыл от налогов 2 миллиона рублей выручки

Владелец компании такси в Беларуси скрыл от налогов свыше 2 миллионов белорусский рублей выручки. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе Комитета государственного контроля.
Выяснилось, что изначально владелец и учредитель фирмы такси зарегистрировал компанию в Минске. Но затем перевел деятельность в Пинск. А налоговая проверка раскрыла факты неуплаченных налогов.
В итоге оперативники Пинского межрайотдела финрасследований установили, что с сентября 2021-го по июнь 2023-го директор скрыл от налогового учета более 2,1 миллиона белорусских рублей. Это удалось осуществить так как полученная наличными деньгами выручка нигде не отражалась. В итоге компания не доплатила в бюджет налогов на сумму 204 тысячи белрублей.