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Владелец компании такси в Пинске скрыл от налогов 2 миллиона рублей выручки

Госконтроль установил владельца компании такси, скрывшего от налогов 2 млн рублей выручки.

Владелец компании такси в Беларуси скрыл от налогов свыше 2 миллионов белорусский рублей выручки. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе Комитета государственного контроля.

Выяснилось, что изначально владелец и учредитель фирмы такси зарегистрировал компанию в Минске. Но затем перевел деятельность в Пинск. А налоговая проверка раскрыла факты неуплаченных налогов.

В итоге оперативники Пинского межрайотдела финрасследований установили, что с сентября 2021-го по июнь 2023-го директор скрыл от налогового учета более 2,1 миллиона белорусских рублей. Это удалось осуществить так как полученная наличными деньгами выручка нигде не отражалась. В итоге компания не доплатила в бюджет налогов на сумму 204 тысячи белрублей.

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