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В Башкирии 2-летний ребенок упал в расплавленный битум

В Башкирии в республиканский ожоговый центр поступил пациент с диагнозом «послеожоговая рубцовая деформация правой кисти», сгибательная контрактура 2−5 пальцев правой кисти 2−3 степени. рии 2-летний ребенок упал в расплавленный битум.

Как сообщили в пресс-службе медучреждения, ожог он получил в 2010 году, упав в расплавленный битум в возрасте двух лет. Лечился в районной больнице. После выздоровления родители в лечебные учреждения республики не обращались, лечением и профилактикой рубцов не занимались.

«В ожоговом центре пациенту была проведена операция по иссечению рубцов пальцев и ладони правой кисти с одномоментной аутодермопластикой утолщённым расщеплённым неперфорированным лоскутом. Операция продолжалась более трех часов. Контрактуру устранили, пальцы фиксировали в разогнутом состоянии, аутотрансплантат прижился полностью. Функцию пальцев восстановили», — сообщили в больнице.

Сейчас продолжается курс реабилитации пациента и ЛФК по месту жительства.

несчастный случай