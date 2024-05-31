В Башкирии 2-летний ребенок упал в расплавленный битум

Как сообщили в пресс-службе медучреждения, ожог он получил в 2010 году, упав в расплавленный битум в возрасте двух лет. Лечился в районной больнице. После выздоровления родители в лечебные учреждения республики не обращались, лечением и профилактикой рубцов не занимались.