В Башкирии 2-летний ребенок упал в расплавленный битум

Как сообщили в пресс-службе медучреждения, ожог он получил в 2010 году, упав в расплавленный битум в возрасте двух лет. Лечился в районной больнице. После выздоровления родители в лечебные учреждения республики не обращались, лечением и профилактикой рубцов не занимались.
«В ожоговом центре пациенту была проведена операция по иссечению рубцов пальцев и ладони правой кисти с одномоментной аутодермопластикой утолщённым расщеплённым неперфорированным лоскутом. Операция продолжалась более трех часов. Контрактуру устранили, пальцы фиксировали в разогнутом состоянии, аутотрансплантат прижился полностью. Функцию пальцев восстановили», — сообщили в больнице.
Сейчас продолжается курс реабилитации пациента и ЛФК по месту жительства.