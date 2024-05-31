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Застрял на путях и чуть не погиб: в Татарстане поезд протаранил KIA

В Зеленодольском районе локомотив наехал на автомобиль.

Источник: Госавтоинспекция Татарстана

В пятницу, 31 мая, происшествие на железнодорожных путях в Зеленодольском районе едва не закончилось трагедией.

Водитель KIA ехал из Волжска в Васильево. Иномарка заехала на пути и застряла. Мужчина вышел из машины, пытался убрать автомобиль с рельсов, но все оказалось безуспешным.

Спустя время грузовой локомотив наехал на KIA. Машина получила значительные технические повреждения. В аварии никто не пострадал, сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

Напомним, в Казани едущий на «красный» катафалк столкнулся с БМВ X5.