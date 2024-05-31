Застрял на путях и чуть не погиб: в Татарстане поезд протаранил KIA

В пятницу, 31 мая, происшествие на железнодорожных путях в Зеленодольском районе едва не закончилось трагедией.
Водитель KIA ехал из Волжска в Васильево. Иномарка заехала на пути и застряла. Мужчина вышел из машины, пытался убрать автомобиль с рельсов, но все оказалось безуспешным.
Спустя время грузовой локомотив наехал на KIA. Машина получила значительные технические повреждения. В аварии никто не пострадал, сообщает Госавтоинспекция Татарстана.
Напомним, в Казани едущий на «красный» катафалк столкнулся с БМВ X5.