Стали известны подробности задержания главы Краснозерского района под Новосибирском

Стали известны подробности задержания главы Краснозерского района Новосибирской области Оксаны Семеновой. Детали опубликовала региональная прокуратура.
— По версии следствия, глава района, используя свое служебное положение, истребовала у различных организаций, в том числе муниципальных унитарных предприятий, имущество, находившееся у них на праве хозяйственного ведения и коммерческой аренды. Впоследствии она передала это имущество в аренду другой организации по заниженной стоимости, — пишут в публикации.
Для реализации своего умысла Семенова дала указание подчиненному сотруднику. Под давлением начальника он был вынужден подготовить фиктивное заключение специалиста. В нем оценка рыночной стоимости арендной платы имущества инфраструктуры тепло- и водоснабжения населения района занизили в несколько раз.
В результате незаконных действий чиновницы бюджет района понес крупный ущерб в 2,5 миллиона рублей. Преступную деятельность главы Краснозерского района выявили сотрудники управления ФСБ России по Новосибирской области.
Руководитель следственного управления СК России по Новосибирской области возбудил уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ход и результаты расследования дела находятся на контроле прокуратуры.