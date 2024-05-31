Стали известны подробности задержания главы Краснозерского района под Новосибирском

— По версии следствия, глава района, используя свое служебное положение, истребовала у различных организаций, в том числе муниципальных унитарных предприятий, имущество, находившееся у них на праве хозяйственного ведения и коммерческой аренды. Впоследствии она передала это имущество в аренду другой организации по заниженной стоимости, — пишут в публикации.