В Воронеже аферисты за «липовые» аварии получили 2 миллиона рублей

Подробности сообщили в прокуратуре Ленинского района Воронежа в пятницу, 31 мая.
Обвиняемые, по предварительному сговору, за два года оформили 12 «липовых» ДТП, которые «произошли» только на бумаге. На страховые случаи составляли документы по полисам ОСАГО, затем справки передавали в компанию для получения страховых компенсаций. Таким образом аферисты получили более 2 миллионов рублей незаконных выплат.
Жителей области обвинили в мошенничестве в сфере страхования, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд.