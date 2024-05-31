В Воронеже аферисты за «липовые» аварии получили 2 миллиона рублей

Обвиняемые, по предварительному сговору, за два года оформили 12 «липовых» ДТП, которые «произошли» только на бумаге. На страховые случаи составляли документы по полисам ОСАГО, затем справки передавали в компанию для получения страховых компенсаций. Таким образом аферисты получили более 2 миллионов рублей незаконных выплат.