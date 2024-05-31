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В Воронеже аферисты за «липовые» аварии получили 2 миллиона рублей

В областном центре закончили расследование уголовного дела в отношении преступной группы из 21 человека, получивших 2 миллиона рублей по фальсифицированным документам.

Подробности сообщили в прокуратуре Ленинского района Воронежа в пятницу, 31 мая.

Обвиняемые, по предварительному сговору, за два года оформили 12 «липовых» ДТП, которые «произошли» только на бумаге. На страховые случаи составляли документы по полисам ОСАГО, затем справки передавали в компанию для получения страховых компенсаций. Таким образом аферисты получили более 2 миллионов рублей незаконных выплат.

Жителей области обвинили в мошенничестве в сфере страхования, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд.

Прокуратура