Более 800 жителей Омской области получили выплаты из-за паводка

В Омской области продолжается выплата единовременной помощи жителям, которые пострадали из-за паводка. Как рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко, компенсацию в размере 10 000 рублей уже получили 814 жителей Усть-Ишимского района. Именно там сложилась самая непростая паводковая обстановка.
Приём заявлений от жителей региона не прекращается, его ведут специалисты многофункциональных центров. Проверка заявлений идёт в непрерывном режиме.
Также в Усть-Ишимском районе уже начались работы по просушке и дезинфекции домов. Они проводятся в тех домовладениях, из которых вода ушла. В связи с этим уже сформирован график.
Отметим, за последние сутки вода ушла из 11 домов в Усть-Ишимском районе. Но подтопленными остаются ещё 516 домовладений и девять участков автомобильных дорог.