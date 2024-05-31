В Челябинске экс-главе госзастройщика вменяют растрату 34 млн рублей

В настоящее время Владимир Атаманченко проходит подсудимым по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями: по версии следствия, в ноябре 2019 года он поручил директору подконтрольного строительно-монтажного управления выдать себе кредит в 10 млн рублей и не вернул его. Топ-менеджера задержали в сентябре прошлого года, вскоре после этого он был уволен со своего поста.