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Более 60 кг наркотиков нашли в контейнере с бананами в Петербурге

60 брикетов с кокаином спрятали контрабандисты в контейнере с бананами.

Источник: МВД России

Очередной контейнер с бананами, в котором помимо фруктов были и наркотики, выявили в Петербурге. Во время проверки груза правоохранители нашли 60 одинаковых брикетов с порошкообразным веществом белого цвета. А проведенная экспертиза показала, что внутри находился кокаин общим весом более 60 килограмм. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Контейнер с бананами был доставлен из Эквадора иностранной компанией. Получателем товара выступила фирма, специализирующаяся на оптовой продаже фруктов, — добавила она.

По данному факту случившегося следователи Санкт-Петербургского ЛО МВД России на водном транспорте завели уголовное дело о контрабанде наркотиков. Сейчас правоохранители устанавливают причастных к противоправной деятельности.

Добавим, что подобные находки в грузовых контейнерах не редкость. Например, в начале марта 11 килограмм спрессованных брикетов с кокаином обнаружили в коробке с бананами, прибывшими из Бельгии. А в конце 2023 года в подобном контейнере нашли 100 килограмм наркотиков.