Более 60 кг наркотиков нашли в контейнере с бананами в Петербурге

Очередной контейнер с бананами, в котором помимо фруктов были и наркотики, выявили в Петербурге. Во время проверки груза правоохранители нашли 60 одинаковых брикетов с порошкообразным веществом белого цвета. А проведенная экспертиза показала, что внутри находился кокаин общим весом более 60 килограмм. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.