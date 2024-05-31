Юревича привлекли к ответственности за долги челябинского застройщика

Компания «Гринфлайт» занималась строительством домов в микрорайоне «Академ Riverside» и нарушила сроки. Обманутыми оказались более четырёх тысяч дольщиков. Директором фирмы в то время был бывший вице-мэр Сергей Мануйлов. В 2018 году суд назначил ему 2,5 года в колонии общего режима. Проблемы компании-застройщика связывали с деятельностью экс-губернатора.