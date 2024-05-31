Юревича привлекли к ответственности за долги челябинского застройщика

С заявлением в суд обратился конкурсный управляющий обанкротившейся компании. Он просил привлечь к обязательствам по делу должника также бывшего директора «Гринфлайта» Сергея Мануйлова, Александра Москалюка, Виталия Санникова и компании «Центр Современных Технологий» и «МедиаСтиль».
Суд удовлетворил заявление только по части Юревича.
«Признать доказанным наличие оснований для привлечения Юревича Михаила Валериевича к субсидиарной ответственности по обязательствам общества с ограниченной ответственностью “Гринфлайт” за доведение до банкротства», — говорится в сообщении.
Компания «Гринфлайт» занималась строительством домов в микрорайоне «Академ Riverside» и нарушила сроки. Обманутыми оказались более четырёх тысяч дольщиков. Директором фирмы в то время был бывший вице-мэр Сергей Мануйлов. В 2018 году суд назначил ему 2,5 года в колонии общего режима. Проблемы компании-застройщика связывали с деятельностью экс-губернатора.