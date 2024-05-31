20-летнюю девушку сбили в Экибастузе

Напомним, 30 мая в Павлодаре на пересечении улиц Аймаутова и Павлова водитель автомашины Mercedes-Benz не справился с рулевым управлением и совершил наезд на автобусную остановку. От удара, продолжив движение, автомобиль врезался на дом № 5 по улице Павлова. В результате ДТП пострадавших не было.