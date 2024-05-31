В Самаре сообщили о крупном пожаре рядом с ТРК «Космопорт»

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 15:57. На улице Булкина, 60 вспыхнули гаражные постройки. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Спустя час специалисты объявили локализацию. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.