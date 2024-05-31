Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре сообщили о крупном пожаре рядом с ТРК «Космопорт»

В Самаре вспыхнули сараи и гаражи 31 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре сообщили о крупном пожаре на улице Булкина в пятницу, 31 мая 2024 года. Огонь охватил сразу несколько гаражей и сараев возле торгового центра «Космопорт».

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 15:57. На улице Булкина, 60 вспыхнули гаражные постройки. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Спустя час специалисты объявили локализацию. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Для тушения пожара были привлечены 31 человек и 8 единиц спецтехники. О причинах возгорания пока неизвестно. Напомним, в регионе объявлен оранжевый уровень опасности из-за жаркой погоды.

пожары
МЧС