СМИ: во Франции предотвратили подготовку теракта, планировавшегося во время Олимпиады

ПАРИЖ, 31 мая. /ТАСС/. Французские власти задержали подозреваемого в подготовке теракта во время состязаний по футболу, которые должны были пройти в рамках Олимпийских игр в Сент-Этьене (департамент Луара на востоке страны). Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД республики.