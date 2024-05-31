По его данным, в ходе операции, «проведенной 22 мая, был задержан 18-летний выходец из Чечни, который подозревается в подготовке теракта во время футбольных соревнований в Сент-Этьене».
СМИ: во Франции предотвратили подготовку теракта, планировавшегося во время Олимпиады
ПАРИЖ, 31 мая. /ТАСС/. Французские власти задержали подозреваемого в подготовке теракта во время состязаний по футболу, которые должны были пройти в рамках Олимпийских игр в Сент-Этьене (департамент Луара на востоке страны). Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД республики.