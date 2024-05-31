Сотрудница акимата решила самолично «поднять» себе зарплату: ей дали 7 лет

«С 13 января 2023 года, подсудимый Е, являясь бухгалтером учреждения, имея в распоряжении электронно-цифровую подпись руководителя учреждения, задался преступным умыслом, направленным на совершение присвоения и растраты, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере. Приговором суда он признан виновным и осужден по статье 189 часть 3 пункт 1 УК на 3 года 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью на тот же срок», — сообщили в пресс-службе суда ЗКО.