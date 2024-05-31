Сотрудница акимата решила самолично «поднять» себе зарплату: ей дали 7 лет

По официальным данным, специалист-бухгалтер акимата сельского округа совершила растрату бюджетных средств в особо крупном размере. Ее судили по статье 189 части 4 пункту 2 УК («Присвоение или растрата вверенного чужого имущества»).
«С января 2018 года по октябрь 2023 года, используя ЭЦП акимов, подсудимая С. вносила ложные сведения о начислении себе заработной платы в размере выше установленной штатным расписанием. Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, за указанный период подсудимая излишне перечислила на свой банковский счет заработную плату в размере более 20 миллионов тенге», — сообщили в пресс-службе суда Акмолинской области.
По официальным данным, подсудимая причиненный государству ущерб возместила в полном объеме на стадии расследования уголовного дела.
«При назначении наказания, суд учел смягчающие обстоятельства у подсудимой — наличие малолетних детей и добровольное возмещение ущерба. Приговором суда С. назначено 7 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Суд вынес частные постановления в адрес акима области и акима сельского округа за отсутствие контроля, а также в адрес руководства департамента казначейства для принятия мер в отношении ответственных лиц за допущенное нарушение и ненадлежащий контроль», — говорится в решении суда.
В прокуратуру направлено сообщение по вопросу о возбуждении уголовного дела в отношении бывших акимов, допустивших халатное отношение в работе. Приговор не вступил в законную силу. Отметим, подобный случай произошел в Западно-Казахстанской области.
Суд также рассмотрел дело в отношении бухгалтера госучреждения. По официальным данным, подсудимый, работая бухгалтером коммунального государственного учреждения «Ресурсный центр по работе с молодежью» отдела внутренней политики акимата Каратобинского района использовал службное положение и совершил хищение в особо крупном размере.
«С 13 января 2023 года, подсудимый Е, являясь бухгалтером учреждения, имея в распоряжении электронно-цифровую подпись руководителя учреждения, задался преступным умыслом, направленным на совершение присвоения и растраты, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере. Приговором суда он признан виновным и осужден по статье 189 часть 3 пункт 1 УК на 3 года 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью на тот же срок», — сообщили в пресс-службе суда ЗКО.
Суд при назначении наказания учел смягчающие вину обстоятельства по делу: признание вины и раскаяние, отсутствие судимости, наличие несовершеннолетнего ребенка, и в пределах санкции назначил такой срок.