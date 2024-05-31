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В Калининградской области выявили вспышку сальмонеллеза, заболели уже 15 человек

Все инфицированные заказывали еду в «Доставке правильного питания».

Источник: Комсомольская правда

Сразу у нескольких жителей региона обнаружили сальмонеллез. Областной минздрав и управление Роспотребнадзора уже заявили о вспышке этого инфекционного заболевания, связанной с одним из предприятий быстрого питания. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«В течение последних суток к медикам обратились 15 человек с жалобами и симптомами острой кишечной инфекции. Как выяснили медики, все пациенты перед этим заказывали продукцию здорового питания в “Доставке правильного питания в Калининградской области Musli39”, — говорится в сообщении.

Более того, выяснилось, что индивидуальный предприниматель Артем Подкорытов вообще не уведомлял Роспотребнадзор о начале своей деятельности, хотя должен был по закону. В его заведении выявили грубые нарушения санитарного законодательства в части хранения продукции, условий приготовления, нарушение технологических процессов, санитарного содержания пищеблока, мытья посуды. Работники были без медкнижек, медобследование вовсе не проходили.

С реализации сняли 62,5 кг продукции — просроченной и без маркировки. Эпидрасследование продолжается.

БДИ!

Что делать, если стало плохо.

Если вы тоже заказывали продукцию и вам стало не по себе, бросает в жар, болит живот, тошнота, рвота и диарея, то немедлtнно общайтесь за помощью.

Приемные покои больниц работают круглосуточно:

— в Областной инфекционной больнице (г. Калининград, ул. Фрунзе, 48);

— в детском инфекционной отделении Центральной городской клинической больницы (г. Калининград, ул. Летняя, 3);

— в Черняховской инфекционной больнице (г. Черняховск, ул. Тухачевского, 6);

— в Краснознаменской центральной районной больнице (г. Краснознаменск, ул. Калининградская, 3);

— в Неманской центральной районной больнице (г. Неман, ул. Победы, 25).

При ухудшении состояния вызывайте скорую помощь!