В Калининградской области выявили вспышку сальмонеллеза, заболели уже 15 человек

Сразу у нескольких жителей региона обнаружили сальмонеллез. Областной минздрав и управление Роспотребнадзора уже заявили о вспышке этого инфекционного заболевания, связанной с одним из предприятий быстрого питания. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
«В течение последних суток к медикам обратились 15 человек с жалобами и симптомами острой кишечной инфекции. Как выяснили медики, все пациенты перед этим заказывали продукцию здорового питания в “Доставке правильного питания в Калининградской области Musli39”, — говорится в сообщении.
Более того, выяснилось, что индивидуальный предприниматель Артем Подкорытов вообще не уведомлял Роспотребнадзор о начале своей деятельности, хотя должен был по закону. В его заведении выявили грубые нарушения санитарного законодательства в части хранения продукции, условий приготовления, нарушение технологических процессов, санитарного содержания пищеблока, мытья посуды. Работники были без медкнижек, медобследование вовсе не проходили.
С реализации сняли 62,5 кг продукции — просроченной и без маркировки. Эпидрасследование продолжается.
БДИ!
Что делать, если стало плохо.
Если вы тоже заказывали продукцию и вам стало не по себе, бросает в жар, болит живот, тошнота, рвота и диарея, то немедлtнно общайтесь за помощью.
Приемные покои больниц работают круглосуточно:
— в Областной инфекционной больнице (г. Калининград, ул. Фрунзе, 48);
— в детском инфекционной отделении Центральной городской клинической больницы (г. Калининград, ул. Летняя, 3);
— в Черняховской инфекционной больнице (г. Черняховск, ул. Тухачевского, 6);
— в Краснознаменской центральной районной больнице (г. Краснознаменск, ул. Калининградская, 3);
— в Неманской центральной районной больнице (г. Неман, ул. Победы, 25).
При ухудшении состояния вызывайте скорую помощь!