В Калининградской области выявили вспышку сальмонеллеза, заболели уже 15 человек

Более того, выяснилось, что индивидуальный предприниматель Артем Подкорытов вообще не уведомлял Роспотребнадзор о начале своей деятельности, хотя должен был по закону. В его заведении выявили грубые нарушения санитарного законодательства в части хранения продукции, условий приготовления, нарушение технологических процессов, санитарного содержания пищеблока, мытья посуды. Работники были без медкнижек, медобследование вовсе не проходили.