Водитель «Лады» погиб в аварии в Чебаркульском районе, врезавшись в дерево

Сегодня в поселке Тимирязевский Чебаркульского района в 15.50 произошло ДТП со смертельным исходом.
Водитель автомобиля «Лада-212140», по предварительным данным, совершил съезд в правый кювет, и затем наехал на дерево. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, пассажир машины (женщина) была доставлена в больницу.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства данной автоаварии.
Отметим, что в Госавтоинспекции обратились к водителям с просьбой избегать рискованных маневров на дороге, быть предельно внимательными и осторожными, использовать ремни безопасности и не отвлекаться на гаджеты, а также учитывать состояние проезжей части и погодные условия.