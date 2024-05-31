Водитель «Лады» погиб в аварии в Чебаркульском районе, врезавшись в дерево

Отметим, что в Госавтоинспекции обратились к водителям с просьбой избегать рискованных маневров на дороге, быть предельно внимательными и осторожными, использовать ремни безопасности и не отвлекаться на гаджеты, а также учитывать состояние проезжей части и погодные условия.