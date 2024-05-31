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Водитель «Лады» погиб в аварии в Чебаркульском районе, врезавшись в дерево

Пассажирка «Лады» доставлена с травмами в больницу.

Сегодня в поселке Тимирязевский Чебаркульского района в 15.50 произошло ДТП со смертельным исходом.

Водитель автомобиля «Лада-212140», по предварительным данным, совершил съезд в правый кювет, и затем наехал на дерево. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, пассажир машины (женщина) была доставлена в больницу.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства данной автоаварии.

Отметим, что в Госавтоинспекции обратились к водителям с просьбой избегать рискованных маневров на дороге, быть предельно внимательными и осторожными, использовать ремни безопасности и не отвлекаться на гаджеты, а также учитывать состояние проезжей части и погодные условия.