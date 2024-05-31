Малолетний ребенок утонул в яме с водой в Экибастузе

«В 17:28 поступило сообщение от дежурного ДП о том, что в Экибастузе, в котловане вблизи улицы Торайгырова, во время игр поскользнулся, упал и утонул ребенок. Очевидцем обнаружено и извлечено из воды, образовавшейся в яме, тело ребенка 2019 года рождения», — рассказали в пресс-службе ДЧС региона.
Со слов горожан, на этом месте собирались что-то строить, но потом территорию забросили, а после обильных дождей она наполнилась водой.
Место происшествия было оцеплено. Обстоятельства гибели малыша устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза.
«По предварительной информации, ребенок, играя без присмотра взрослых, упал и утонул», — добавили в пресс-службе ведомства.