В двух округах Ставрополья отключили электроэнергию из-за непогоды

Ливень и град зафиксированы на территории городов-курортов Кавказских Минеральных Вод. Глава Кисловодска Евгений Моисеев опубликовал в Telegram-канале фото выпавшего града и видеозапись с поваленными деревьями на одной из улиц. Глава Железноводска Евгений Бакулин в видеозаписи в своем Telegram-канале сообщил о том, что на территории города отмечается усиление ветра. Он призвал жителей города и туристов воздержаться от прогулок в парках и лесах.