В двух округах Ставрополья отключили электроэнергию из-за непогоды

«Обильные осадки, сильный ветер и град отмечаются в ряде населенных пунктов Минераловодского округа. В зоне отключения 2 963 абонента, около 9 000 человек. Ситуацию держим под контролем. Сейчас все службы работают в усиленном режиме, привлечены аварийные бригады», — написал он в своем Telegram-канале.
Глава Предгорного округа Николай Бондаренко сообщил об отключении электроэнергии в станице Суворовской. Там проживают около 19 тыс. человек. «В связи с сильным ливнем произошло падение деревьев на линии электропередачи. В связи с этим произошло отключение электроэнергии. Аварийная бригада выехала на место», — написал он.
Глава края Владимир Владимиров сообщил, что град отмечался в южных территориях Ставрополья. «Накануне мы ввели в регионе режим повышенной готовности из-за угрозы стихии. При необходимости это поможет быстро привлечь в муниципалитеты помощь из краевых резервов. Вероятность сильных осадков в крае сохраняется до конца завтрашнего дня», — пояснил он в Telegram-канале.
Ливень и град зафиксированы на территории городов-курортов Кавказских Минеральных Вод. Глава Кисловодска Евгений Моисеев опубликовал в Telegram-канале фото выпавшего града и видеозапись с поваленными деревьями на одной из улиц. Глава Железноводска Евгений Бакулин в видеозаписи в своем Telegram-канале сообщил о том, что на территории города отмечается усиление ветра. Он призвал жителей города и туристов воздержаться от прогулок в парках и лесах.
Штормовые предупреждения в связи с непогодой объявлены в большинстве регионов Северного Кавказа. В Карачаево-Черкесии шквалистый ветер повалил деревья в Черкесске. В некоторых районах города крупный град повредил автомобили и окна. Пользователи социальных сетей сообщают, что сильный ветер также повалил башенный кран на стройке и повредил кровлю торгового центра в Черкесске.