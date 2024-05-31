Экс-командующего ВМС США в Европе и Африке задержали по обвинению во взяточничестве

Как следует из документа, адмирал ВМС США в отставке и два предпринимателя «задержаны сегодня [в пятницу] по уголовным обвинениям, связанным с их ролью в коррупционной схеме в рамках государственного контракта». В случае признания виновным Берку грозит до 30 лет тюремного заключения, двум его предполагаемым пособникам — до 20 лет тюрьмы.