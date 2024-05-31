Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-командующего ВМС США в Европе и Африке задержали по обвинению во взяточничестве

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Бывший командующий ВМС США в Европе и Африке и экс-глава командования союзных объединенных сил НАТО в Неаполе адмирал Роберт Берк задержан по обвинению во взяточничестве. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Министерства юстиции США, выполняющего в стране функции генеральной прокуратуры.

Источник: U.S. Navy

Как следует из документа, адмирал ВМС США в отставке и два предпринимателя «задержаны сегодня [в пятницу] по уголовным обвинениям, связанным с их ролью в коррупционной схеме в рамках государственного контракта». В случае признания виновным Берку грозит до 30 лет тюремного заключения, двум его предполагаемым пособникам — до 20 лет тюрьмы.

НАТО