Как следует из документа, адмирал ВМС США в отставке и два предпринимателя «задержаны сегодня [в пятницу] по уголовным обвинениям, связанным с их ролью в коррупционной схеме в рамках государственного контракта». В случае признания виновным Берку грозит до 30 лет тюремного заключения, двум его предполагаемым пособникам — до 20 лет тюрьмы.
Экс-командующего ВМС США в Европе и Африке задержали по обвинению во взяточничестве
ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Бывший командующий ВМС США в Европе и Африке и экс-глава командования союзных объединенных сил НАТО в Неаполе адмирал Роберт Берк задержан по обвинению во взяточничестве. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Министерства юстиции США, выполняющего в стране функции генеральной прокуратуры.