В Москве эвакуируют пассажиров со станции метро «Спортивная»

На Сокольнической линии московского метро остановлено движение от станции «Университет» до «Парка Культуры» из-за технической неисправности, сообщил столичный Дептранс. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что пассажиров со станции «Спортивная» эвакуируют, есть пострадавшие. МЧС проверяет информацию о задымлении в тоннеле на красной ветке.
По данным Дептранса, причина остановки движения — «небольшая техническая неисправность», сотрудники уже проводят необходимые проверки. «Пострадавших из-за приостановленного движения на участке Сокольнической линии нет. Безопасности пассажиров ничего не угрожает», — говорится в сообщении Дептранса. Оперативные службы сообщили ТАСС, что, по предварительным данным, причиной стала поломка подвижного состава.
«Пожарные подразделения проверяют информацию о задымлении в одном из вагонов поезда в тоннеле между станциями “Спортивная” и “Воробьевы Горы''”, — заявили в оперативных службах. Телеканал “360” сообщил, что к станции “Спортивная” едут десять машин скорой помощи. Признаков пожара в тоннеле не выявлено, уточнил ТАСС.
Дептранс отмечает, что информация о пожаре в поезде или в тоннеле не соответствует действительности. «Известия», ссылаясь на источник, сообщили, что «от состава поезда отлетела деталь, попала в токоприемник», в результате «произошло короткое замыкание с задымлением». Telegram-канал «112» сообщил о пяти пострадавших. По данным СМИ, пассажиры разбили стекло в вагонах, чтобы выбраться, а затем по тоннелю дошли до следующей станции.
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