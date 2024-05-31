В Москве эвакуируют пассажиров со станции метро «Спортивная»

Дептранс отмечает, что информация о пожаре в поезде или в тоннеле не соответствует действительности. «Известия», ссылаясь на источник, сообщили, что «от состава поезда отлетела деталь, попала в токоприемник», в результате «произошло короткое замыкание с задымлением». Telegram-канал «112» сообщил о пяти пострадавших. По данным СМИ, пассажиры разбили стекло в вагонах, чтобы выбраться, а затем по тоннелю дошли до следующей станции.