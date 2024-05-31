NASA сообщило, что на МКС вышла из строя система сбора мочи

«В среду утром сломался насос процессора по сбору мочи, устройства, которое собирает всю мочу экипажа, это первый этап в ее последующей переработке в питьевую воду», — сказала на брифинге госпожа Вигель (цитата по NASA TV).
Дана Вигель уточнила, что из-за поломки экипаж МКС вынужден хранить биоматериалы на борту. Она отметила, что объемы емкостей для их хранения ограничены. По ее словам, ожидаемое прибытие еще двух космонавтов на станцию «усложнит проблему».
Необходимую деталь доставят на корабле Starliner, сообщила госпожа Вигель. Его запуск запланирован на 1 июля.