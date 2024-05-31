NASA сообщило, что на МКС вышла из строя система сбора мочи

Дана Вигель уточнила, что из-за поломки экипаж МКС вынужден хранить биоматериалы на борту. Она отметила, что объемы емкостей для их хранения ограничены. По ее словам, ожидаемое прибытие еще двух космонавтов на станцию «усложнит проблему».