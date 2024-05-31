В Москве эвакуировали пассажиров поезда метро, вставшего из-за неисправности

«Всех пассажиров из поезда сотрудники вывели на станцию. Их безопасности ничего не угрожает. Службы метрополитена и города работают в плановом режиме», — говорится в сообщении департамента транспорта в Telegram.
Госпожа Темникова отметила, что «ни очагов возгорания, никаких пожаров» не было. «Наши сотрудники отреагировали по регламенту и максимально оперативно», — добавила она.
Причиной остановки поезда, по словам замначальника метро, стала «небольшая техническая неисправность подвижного состава». По ее словам, неисправность «в скором времени удалось ликвидировать» и сейчас пути «совершенно чистые».
Движение поездов восстановлено, сообщил дептранс. Незадолго до этого сообщалось, что вдоль закрытого участка метро работают 18 бесплатных автобусов от станции «Парк культуры» до станции «Университет». Как отмечал дептранс, скопления людей нет.