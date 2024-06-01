Белорусские таможенники пресекли незаконное перемещение тягачей и полуприцепов из Литвы

Перевозчики двух тягачей DAF и двух полуприцепов KRONE и KÖGEL следовали из Литвы в Таджикистан через пункт пропуска «Козловичи». Выяснилось, что указанные в сопроводительных документах VIN-номера названных транспортных средств не соответствовали фактическим. Машины общей оценочной стоимостью порядка 360 тыс. рублей перемещали в качестве товара. Они изъяты.
В отношении таджикского перевозчика (индивидуального предпринимателя) начаты административные процессы в соответствии с ч. 2 ст. 15.1 КоАП Беларуси (перемещение товаров, подлежащих таможенному декларированию, через таможенную границу ЕАЭС с приданием одним товарам вида других товаров). Теперь иностранцу грозит штраф до 100 базовых величин.
— Обращаем внимание перевозчиков на внимательное отношение к оформлению документов, так как даже в случае ненамеренного представления недостоверных сведений, придется понести ответственность в соответствии с законодательством, — подчеркнули в пресс-службе ГТК.