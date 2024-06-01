Белорусские таможенники пресекли незаконное перемещение тягачей и полуприцепов из Литвы

Перевозчики двух тягачей DAF и двух полуприцепов KRONE и KÖGEL следовали из Литвы в Таджикистан через пункт пропуска «Козловичи». Выяснилось, что указанные в сопроводительных документах VIN-номера названных транспортных средств не соответствовали фактическим. Машины общей оценочной стоимостью порядка 360 тыс. рублей перемещали в качестве товара. Они изъяты.