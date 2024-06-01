Как подростки нарушают закон, и какие меры принимает столичная милиция

В последнее время в социальных сетях и мессенджерах активно распространяются видео, на которых подростки нарушают общепринятые нормы поведения и даже закон, распивают алкогольные напитки и ввязываются в драки. Такие инциденты не остаются незамеченными: стражи порядка непрерывно отслеживают публикуемый в интернете контент подобного характера, проводят проверку по каждому видеоролику и устанавливают личности хулиганов.