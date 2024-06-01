Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как подростки нарушают закон, и какие меры принимает столичная милиция

Летние каникулы — это прекрасное время свободы, общения с друзьями и интересных встреч. Однако школьники, пытаясь казаться взрослее, иногда забывают об ответственности и последствиях своего поведения, тем самым попадая под внимание правоохранителей, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

В последнее время в социальных сетях и мессенджерах активно распространяются видео, на которых подростки нарушают общепринятые нормы поведения и даже закон, распивают алкогольные напитки и ввязываются в драки. Такие инциденты не остаются незамеченными: стражи порядка непрерывно отслеживают публикуемый в интернете контент подобного характера, проводят проверку по каждому видеоролику и устанавливают личности хулиганов.

Кроме того, сотрудники милиции регулярно проводят тематические беседы с подростками.

— Рассказываем школьникам о правилах безопасности и ответственного поведения, при этом уделяем особое внимание профилактике употребления, распространения и хранения наркотических средств. Подробно останавливаемся на предупреждении имущественных преступлений, информируем, какие могут быть последствия за распитие алкогольных и слабоалкогольных напитков, — отметила начальник ИДН Заводского РУВД Лариса Палачанская.

Своей историей поделился один из бывших проблемных подростков Дмитрий, состоявший на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Подробности — в видео.