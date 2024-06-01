Как подростки нарушают закон, и какие меры принимает столичная милиция

В последнее время в социальных сетях и мессенджерах активно распространяются видео, на которых подростки нарушают общепринятые нормы поведения и даже закон, распивают алкогольные напитки и ввязываются в драки. Такие инциденты не остаются незамеченными: стражи порядка непрерывно отслеживают публикуемый в интернете контент подобного характера, проводят проверку по каждому видеоролику и устанавливают личности хулиганов.
Кроме того, сотрудники милиции регулярно проводят тематические беседы с подростками.
— Рассказываем школьникам о правилах безопасности и ответственного поведения, при этом уделяем особое внимание профилактике употребления, распространения и хранения наркотических средств. Подробно останавливаемся на предупреждении имущественных преступлений, информируем, какие могут быть последствия за распитие алкогольных и слабоалкогольных напитков, — отметила начальник ИДН Заводского РУВД Лариса Палачанская.
Своей историей поделился один из бывших проблемных подростков Дмитрий, состоявший на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Подробности — в видео.