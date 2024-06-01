За «Крокус» обвинили не только террористов

Претензии следствия к фигурантам главным образом сводятся к тому, что пожарные выходы в концертном зале были закрыты, а потому многие зрители не смогли покинуть горящее здание, в результате около 80 человек сгорели или задохнулись от угарного газа, прячась в различных помещениях, в том числе туалетах. Фигуранты вину не признали. Как сообщил «Ъ» источник в правоохранительных органах, обвиняемые утверждают, что пожарные выходы были открыты. Однако люди просто не смогли ими воспользоваться, так как на их пути встали вооруженные преступники. Сотрудники концертного зала, включая билетеров и гардеробщиков, проходили регулярный инструктаж о действиях в случаях чрезвычайных ситуаций, в том числе при пожаре. Многие же зрители, как и музыканты группы «Пикник», покинули горящее здание через сцену, у которой также имеются выходы. Через них подвозят музыкальное оборудование.