За «Крокус» обвинили не только террористов

О том, что ГСУ СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) «в отношении неустановленных лиц», следует из апелляционного определения Мосгорсуда по жалобе защиты на арест гражданина Таджикистана Назримада Лутфуллои, одного из 12 участников теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», который произошел 22 марта.
В документе говорится, что дело было возбуждено через три дня после атаки террористов, 25 марта. Его объединили с делом о самом теракте (ст. 205 УК РФ), по которому проходят четверо исполнителей и восемь предполагаемых пособников террористов. По данным «Ъ», фигурантами дела по ст. 238 стали два сотрудника «Крокус Сити Холла».
В конце марта ТАСС писал о том, что следственные действия проводились с ответственным за пожарную безопасность здания концертного зала. Позже агентство сообщало, что в отношении него, а также начальника пожарной команды «Крокуса» якобы было возбуждено дело по ст. 293 (халатность) УК. Однако источники «Ъ», близкие к самому следствию, это опровергли, отметив, что двум работникам «Крокус Сити Холла» изначально инкриминировали именно ч. 3 ст. 238 УК РФ. При этом начальника пожарной команды концертного зала среди них нет.
Претензии следствия к фигурантам главным образом сводятся к тому, что пожарные выходы в концертном зале были закрыты, а потому многие зрители не смогли покинуть горящее здание, в результате около 80 человек сгорели или задохнулись от угарного газа, прячась в различных помещениях, в том числе туалетах. Фигуранты вину не признали. Как сообщил «Ъ» источник в правоохранительных органах, обвиняемые утверждают, что пожарные выходы были открыты. Однако люди просто не смогли ими воспользоваться, так как на их пути встали вооруженные преступники. Сотрудники концертного зала, включая билетеров и гардеробщиков, проходили регулярный инструктаж о действиях в случаях чрезвычайных ситуаций, в том числе при пожаре. Многие же зрители, как и музыканты группы «Пикник», покинули горящее здание через сцену, у которой также имеются выходы. Через них подвозят музыкальное оборудование.
Стоит отметить, что «Крокус Сити Холл» располагал собственной пожарной машиной с пожарным расчетом. Однако он не смог оперативно приступить к тушению огня, когда террористы подожгли зал. По словам пожарных, вначале этому мешали выбегавшие из здания зрители, а затем сотрудники правоохранительных органов, выяснявшие, остались ли там еще нападавшие.
В настоящее время по делу уже назначена пожарно-техническая экспертиза. Также следствию предстоит разобраться, кому принадлежали помещения, в которых от угарного газа задохнулись люди. Дело в том, что, например, те же туалеты, где были найдены тела, уже относятся к выставочному центру «Крокус Экспо», у которого имеется свое руководство и свои ответственные за пожарную безопасность люди. По ч. 3 ст. 238 УК РФ фигурантам грозят принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до десяти лет.
Ранее сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов заявлял, что все системы безопасности в «Крокусе» работали, оповещение функционировало, а во всех пожарных гидрантах было давление. По его словам, огнезащитная система в «Крокусе» «сработала максимально», а в здании остались помещения, вообще не поврежденные огнем. Владелец же «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов рассказывал РБК, что в концертном зале «сгорело абсолютно все».
Отметим, что заявление о возбуждении дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в начале апреля (то есть когда соответствующее расследование уже велось) подавал в СКР адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 64 потерпевших. Он утверждает, что использовать материалы, которыми были отделаны стены зрительного зала, запрещено нормами МЧС России и они могли способствовать развитию пожара. На минувшей неделе адвокат направил запрос в СКР с просьбой дать ответ о том, возбуждено ли дело по ст. 238 УК и кто является его фигурантами, однако, как сообщил «Ъ» юрист, до настоящего времени ответ он не получил.
Кроме того, представитель потерпевших пытается в Химкинском суде обязать подмосковное МЧС представить материалы проверок пожарной безопасности концертного зала «Крокус Сити Холл» и данные о выявленных нарушениях. Предварительное слушание по этому иску, поданному от имени потерпевшего Ивана Поморина, назначено на 5 июня.
В Crocus Group на запрос «Ъ» оперативно не ответили.