Борт с освобожденными из плена военными ВС РФ приземлился в России

«Этого обмена ждали около четырех месяцев из-за того, что украинская сторона затягивала процесс переговоров», ― отметил Панов.
На кадрах опубликованного видео можно увидеть, как только что спустившийся с трапа самолета военнослужащий российской армии Дмитрий показывает большой палец на вопрос о своем самочувствии.
«Эмоции необъяснимы. Просто я очень рад, что вернулся в Россию, что я дома», ― сказал он.
Михаил, еще один освобожденный из плена, также заявил о своей радости и благодарности Родине.
Другие военнослужащие отметили, что крайне довольны, что они вернулись домой, и теперь хотят как можно скорее воссоединиться со своими семьями.
Обмен военнопленными с украинской стороной по формуле «75 на 75» состоялся 31 мая. Российским военным оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь. В Минобороны РФ подчеркнули, что в плену им грозила смертельная опасность. Обмен произошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.