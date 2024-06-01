В CENTCOM сообщили, что хуситы запустили из Йемена пять БПЛА и две ракеты

По его данным, первый БПЛА хуситы запустили в сторону Красного моря в 01:30 по времени Саны (совпадает с мск) 31 мая. Дрон «упал в Красное море» и не смог «нанести урон военным кораблям США и коалиции». Торговые суда также не пострадали.