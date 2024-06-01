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В CENTCOM сообщили, что хуситы запустили из Йемена пять БПЛА и две ракеты

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/. Йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» запустило в пятницу пять беспилотников и две противокорабельные баллистические ракеты в сторону Красного моря и Аденского залива. Об этом сообщает на своей странице в X (ранее Twitter) Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Источник: AP 2023

По его данным, первый БПЛА хуситы запустили в сторону Красного моря в 01:30 по времени Саны (совпадает с мск) 31 мая. Дрон «упал в Красное море» и не смог «нанести урон военным кораблям США и коалиции». Торговые суда также не пострадали.

В промежуток между 02:53 и 22:59 силы CENTCOM уничтожили один беспилотник мятежников над Аденским заливом и три — над Красным морем. Все они были запущены «с подконтрольной хуситам территории Йемена», утверждают военные США.

В 21:31 хуситы запустили две противокорабельные баллистические ракеты в Аденский залив. Военные корабли и коммерческие суда вновь не пострадали.