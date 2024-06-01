В CENTCOM сообщили, что хуситы запустили из Йемена пять БПЛА и две ракеты

По его данным, первый БПЛА хуситы запустили в сторону Красного моря в 01:30 по времени Саны (совпадает с мск) 31 мая. Дрон «упал в Красное море» и не смог «нанести урон военным кораблям США и коалиции». Торговые суда также не пострадали.
В промежуток между 02:53 и 22:59 силы CENTCOM уничтожили один беспилотник мятежников над Аденским заливом и три — над Красным морем. Все они были запущены «с подконтрольной хуситам территории Йемена», утверждают военные США.
В 21:31 хуситы запустили две противокорабельные баллистические ракеты в Аденский залив. Военные корабли и коммерческие суда вновь не пострадали.