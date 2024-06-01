Нашел людей в горящем бараке: пожар возник на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске

«Заметив огонь, командир отделения немедленно отправился к месту происшествия, сообщив о ситуации на центральный пункт пожарной связи “101”. Несмотря на то, что дом был пустым, первым делом Александр Бандура решил проверить помещения. Это оказалось правильным решением. В одной из квартир на втором этаже, где и начался пожар, находились двое мужчин, которые не осознавали всей серьезности ситуации. Александр быстро вывел их на улицу. В здании больше никого не было», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.