Нашел людей в горящем бараке: пожар возник на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске

Пожарные часто становятся единственным шансом на спасение для людей. Их профессионализм и решительность приводят к тому, что даже в самых критических ситуациях они остаются спокойными и сосредоточенными. Одним из таких случаев стал пожар в деревянном бараке на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Пожары в старых домах барачного типа происходят довольно часто, особенно когда они пустуют и ожидают сноса. Дом на проспекте 60-летия Октября, 144 не стал исключением. Вечером 27 мая в нем вспыхнул пожар. Первыми, кто заметил дым из деревянного здания, стали пожарные из третьей пожарно-спасательной части, которая находится прямо напротив. В тот момент автоцистерна с личным составом под управлением прапорщика внутренней службы Александра Бандуры находилась на близлежащей автозаправке.
«Заметив огонь, командир отделения немедленно отправился к месту происшествия, сообщив о ситуации на центральный пункт пожарной связи “101”. Несмотря на то, что дом был пустым, первым делом Александр Бандура решил проверить помещения. Это оказалось правильным решением. В одной из квартир на втором этаже, где и начался пожар, находились двое мужчин, которые не осознавали всей серьезности ситуации. Александр быстро вывел их на улицу. В здании больше никого не было», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Водитель пожарного автомобиля старший прапорщик внутренней службы Кирилл Козлов и старший пожарный старший сержант внутренней службы Александр Лисица уже успели произвести боевое развертывание и приступили к локализации пламени, когда прибыли дополнительные отряды пожарных из других подразделений. Все вместе они оперативно включились в работу и сумели сдержать и локализовать пожар в течение 30 минут. Его площадь составила 120 квадратных метров. Полностью пожар был ликвидирован в 21:48. От огня пострадали квартира второго этажа и чердак с кровлей барака.
Руководство ГУ МЧС России по Хабаровскому краю присвоило высокую оценку профессионализму и выразило благодарность спасателям за их помощь людям.