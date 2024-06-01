Минобороны России заявило об уничтожении опорных пунктов ВСУ

Уточняется, что артиллеристы группировки войск «Север» в круглосуточном режиме оказывают поддержку российской пехоте. «Работаем очень интенсивно. И днем, и ночью, в любое время суток, приходят цели, приходят боевые задачи. От 20 до 50−80 выстрелов в среднем за день делаем. Штурмовики выявляют цели — огневые точки, артиллерию — то, что им мешает двигаться. Мы это подавляем», — рассказал командир самоходной артиллерийской установки «Акация» с позывным Ворон.