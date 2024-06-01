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Минобороны России заявило об уничтожении опорных пунктов ВСУ

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Расчеты САУ «Акация» группировки войск «Север» уничтожили взводные опорные пункты ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Позиции противника на пути нашей пехоты обнаружила разведка с помощью БПЛА. Координаты цели передали командованию артиллерийского взвода. Расчеты орудий оперативно выдвинулись на огневую позицию и нанесли серию ударов по противнику. Полученные от разведки координаты целей расчет “Акации” отработал в течение 10 минут. Результат — за четыре выстрела взводный опорный пункт [противника] уничтожен, ликвидированы пять боевиков», — говорится в сообщении.

Уточняется, что артиллеристы группировки войск «Север» в круглосуточном режиме оказывают поддержку российской пехоте. «Работаем очень интенсивно. И днем, и ночью, в любое время суток, приходят цели, приходят боевые задачи. От 20 до 50−80 выстрелов в среднем за день делаем. Штурмовики выявляют цели — огневые точки, артиллерию — то, что им мешает двигаться. Мы это подавляем», — рассказал командир самоходной артиллерийской установки «Акация» с позывным Ворон.